Veel Friese 65-plussers voelen zich eenzaam

Ruim eenderde van de Friese 65-plussers is redelijk tot zeer eenzaam. Bij 75-plussers gaat het zelfs om bijna de helft, zo meldt het Fries Sociaal Planbureau. De ondervraagde senioren geven aan dat het belangrijk is om zelf contacten te leggen om eenzaamheid tegen te gaan. Ook zeggen ze dat het belangrijk is om gezond en mobiel genoeg te zijn om erop uit te kunnen. Ouderen vinden het lastig om hulp te vragen aan familie en kennissen, omdat ze zichzelf willen redden en niet willen zeuren.