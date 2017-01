Nieuwe opleiding voor het besturen van onderwaterdrones

Hogeschool Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences beginnen binnenkort met een opleiding voor het besturen van onderwaterdrones. De mbo-studenten leren hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze er mee kunnen doen. Er wordt ook samengewerkt met Wetterskip Fryslân. Zo wordt de drone ingezet bij de inspectie van kaden.

Hbo-studenten van de opleiding Milieu aan Van Hall Larenstein gebruiken de drone om gegevens te verzamelen over onder andere de waterkwaliteit in een gebied. Komende maandag is de officiële aftrap van het project.