Een record in 2016: er zijn bijna 6000 huizen verkocht

Voor starter wordt het daardoor steeds moeilijker om een geschikt huis te kopen. Huizen staan in Fryslân gemiddeld 114 dagen te koop, landelijk ligt dat aantal op 78 dagen.

Uit onderzoek onder kopers blijkt, dat de lage hypotheekrente een van de belangrijkste redenen is om nu een huis te kopen. De regionale verschillen in Fryslân zijn wel groot. In het noordoosten van de provincie ging het aantal verkochte huizen met ongeveer 3 procent omhoog, in het zuiden van de provincie gaat het om 15 procent en in midden-Fryslân zelfs om bijna 22 procent. De prijzen stegen het meest in het zuidwesten van de provincie. Daar zijn de huizen bijna 7 procent duurder dan een jaar geleden.