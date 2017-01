Bij een aanrijding met een bus in Jubbega is woensdagmiddag een 72-jarige inwoner van die plaats ernstig gewond geraakt. De man fietste over de Jochem Alberdaweg richting de rotonde Bontebok. Een 62-jarige buschauffeur zag dat de fietser naar links ging en remde af. Toen stuurde de Jubbegaster ineens weer naar rechts, waarna de buschauffeur tegen hem aan reed.

De fietser had meerdere ernstige verwondingen en is naar het UMCG in Groningen gebracht.