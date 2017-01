Jesse en Femke waren in 2016 de populairsten kindernamen in Fryslân. Bij de jongensnamen staan Daan en Hidde op de tweede en derde plaats in Fryslân, bij de meisjes zijn dat Fenna en Lieke. Landelijk zijn Daan en Emma de populairste namen, meldt de Sociale Verzekeringsbank.

In 2016 zijn in Nederland bijna 88.500 jongens en ruim 84.000 meisjes geboren. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit en daarom is de instantie op de hoogte van de namen van alle baby's die worden geboren.