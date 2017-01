FNP Achtkarspelen: "Slechte communicatie over groene bak"

De FNP van Achtkarspelen is slecht te spreken over het bericht dat de gemeente begin januari op haar website heeft geplaatst. Daarin werd aangekondigd dat de groene container in de winter nog maar één keer in de maand wordt geleegd.

Dat bericht kwam volgens de FNP veel te laat. Inwoners rekenden er wel op dat de container zou worden geleegd, maar dat gebeurde niet, schrijft de FNP aan het college van burgemeester en wethouders.