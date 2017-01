Caravana: kampeerders willen ruimte en luxe

Glamping

"Glamping is helemaal hot," zegt beursmanager Femke Beekink. "Net als vorig jaar zien we dat mensen steeds meer luxe willen hebben op hun vakantie, met dezelfde apparatuur als thuis, zoals een inbouwoven in de camper. Ook vouwwagen en vouwcaravans zijn bezig met een opmars. Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor deze manier van vakantie vieren. Mensen willen een gevoel van veiligheid, met een camper of caravan kunnen ze gaan en staan waar ze willen, als er ergens onrust is in het buitenland vanwege aanslagen. Als je een hotel of appartement hebt geboekt, kun je niet verkassen."

Populair

Waren het eerder oudere mensen die met een caravan op vakantie gingen, tegenwoordig kiezen ook steeds meer jonge gezinnen voor deze vorm van luxe. "Nederland is een goed caravanland en de caravan is nog onverminderd populair," volgens Femke Beekink. Nieuw zijn de kleinere campers waar geen groot rijbewijs voor nodig is. "Deze zijn ook geschikter om bijvoorbeeld een citytrip mee te maken of even boodschappen mee te doen."

Doorstart

Ook de 'vouwwagen' maakt een comeback. De Paradiso heeft een doorstart gemaakt en komt met zogeheten vouwcaravans. "De klant kan de wagen naar eigen wens aanpassen, compleet met zonnepanelen."

De beurs was snel gevuld met stands. "Nog nooit zo vroeg hebben we zoveel exposanten en zoveel meters verkocht. De volledige 45.000 vierkante meter is al sinds november uitverkocht." Vorig jaar kwamen 48.000 mensen op de beurs af. De beursmanager hoopt dit jaar 50.000 bezoekers te trekken.

Caravana wordt gehouden van 19 januari tot en met 24 januari.