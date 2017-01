Van der Zwan neemt het op voor Bert Jonker in speech

Goed economisch klimaat

Verder had Van der Zwan met name aandacht voor vrolijker zaken. Volgens hem staat de gemeente er economisch heel goed op. "Het bedrijfsleven in Heerenveen is met een banengroei van een kleine veertig procent in de afgelopen 16 jaar de echte banenmotor van Friesland. Dat levert welvaart op in de hele provincie." Als het aan Van der Zwan zijn ze nog niet uitgegroeid. Daarom roept hij de provincie op om toestemming te geven voor de bouw van meer bedrijventerreinen aan de A7.

Populisme

Uitdagingen zijn er ook. Zo moet er in het centrum meer gebeuren. "Met elkaar moeten we de vraag beantwoorden hoe het centrum van Heerenveen tegemoet kan komen aan de eisen van de nieuwe tijd", aldus de burgemeester.

Van der Zwan besluit zijn verhaal met een oproep tegen het populisme. Die hoop krijgt hij van de vele positieve reacties die de gemeente kreeg toen een Syrisch gezin een thuis vond in Aldeboarn. "Bij alle berichten over de komst van een tijdperk van populisme, waarin feiten er niet meer toe doen, waar volume de kracht van argumenten overstemt, zijn er ook heel veel van dit soort boodschappen."