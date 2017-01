Veiligheidsacademie Leeuwarden moet in oktober openen

Op die plek zit nu nog een buurt- en pluktuin. Die krijgt een andere locatie, aan de rand van het schoolterrein. De Friese Poort legt de tuin opnieuw aan.

Circulair

Het gebouw van de Veiligheidsacademie wordt circulair en krijgt ook een paspoort. Dat houdt in dat van alle materialen die in het gebouw worden gebruikt, exact wordt vastgelegd waar het vandaan komt. Ook wordt beschreven hoe de materialen, als de academie ooit weer wordt afgebroken, kunnen worden hergebruikt. Het wordt volledig energieneutraal.

Uniformberoepen

De academy bundelt alle uniformberoepen onder andere omdat het aantal studenten daarvoor sterk is toegenomen de afgelopen jaren. Daarnaast zitten de studenten nu op verschillende locaties in de stad, wat niet handig is. "Er ligt bij deze opleidingen veel nadruk op sportactiviteiten. Daarvoor moeten we nu locaties huren. Dadelijk zit alles in ons eigen gebouw", vertelt Hoofd Facilitaire Zaken Jaap van Bruggen van De Friese Poort.

De Veiligheidsacademie krijgt onder andere een eigen sportzaal, fitnessruimte en dojo, maar ook een oefenterrein buiten. De bedoeling is dat de studenten het gebouw in oktober in gebruik kunnen nemen.