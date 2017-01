"Mediation in strafrecht is goed voor beide partijen"

Zaak Ooms

Een voorbeeld van hoe mediation kan helpen voor de slachtoffers is de zaak Ooms. In oktober 2006 werd de 51-jarige Marinus Ooms uit Haulerwijk dood aangetroffen in zijn woning. Hij was met een mes om het leven gebracht. Drie jonge mannen werden veroordeeld, de hoofdverdachte kreeg 18 jaar cel. Broer Peter en zus Wilke zochten in 2012 uit eigen beweging twee van de daders op in de cel. De ontmoeting tussen daders en slachtoffers ging niet om het verleden, maar over hoe iedereen zijn toekomst ziet en hoe je verder moet.

Verbroedering

"Het was confronterend en met veel emoties. We wilden weten wat ze met hun leven gingen doen. Je gaat anders kijken naar de daders, ze zijn ook slachtoffers van hun jeugd" vertelt Peter Ooms. Hij is nu 56 jaar en woont in Nijverdal. Zijn leven is flink veranderd door het gesprek met de daders. Makkelijk was het niet om de mannen, die zijn broer om het leven brachten, in de ogen te kijken. Maar het is goed geweest. "Als je kunt vergeven, kun je verder met je leven. Ik sta nu anders in het leven en wil niet teveel achterom kijken, het was een wijze les. Mijn boodschap is, als het in je vermogen ligt om met de dader te praten, doe dat dan. Het gaat je zoveel meer brengen. Uiteindelijk overwint verbroedering."