Megajacht Ebony Shine ligt aan ketting in Harlingen

Het megajacht Ebony Shine van de presidentszoon van Equatoriaal-Guinee ligt nu aan de ketting in Harlingen. Het schip, waar veel om te doen was, is daar vrijdag aangekomen. Het jacht is op verzoek van de Zwitserse autoriteiten aan de ketting gelegd. Het heeft eerst in Makkum gelegen voor renovatie, maar is later naar Den Helder gebracht. Daar voldeed de ligplaats niet en daarom is gezocht naar een andere plek. Dat is nu gevonden bij Icon Yachts, waar een ligplaats is gehuurd door de Nederlandse overheid.