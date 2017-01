Trainer Henk Herder verlengt contract bij Harkemase Boys

Trainer Henk Herder heeft zijn contract bij Harkemase Boys met een jaar verlengd. Dat betekent dat de 49-jarige ook volgend seizoen hoofdcoach is op sportpark De Bosk. De trainer is bezig aan zijn eerste seizoen in Harkema.

Herder en zijn team begonnen goed aan het seizoen, maar zakten daarna wat in. Op dit moment is Harkemase Boys verwikkeld in de strijd om de 2e periodetitel. De doelstelling van de Boys is handhaving in de derde divisie. Het bestuur van de voetbalclub heeft er alle vertrouwen in dat Herder en zijn team daar ook in slagen.