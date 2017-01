Twee gezinnen Leeuwarden uit voorzorg verhuisd

Woningcorporatie WoonFriesland heeft in december twee huishoudingen in de Leeuwarder woonwijk Nijlân uit voorzorg een andere woning aangeboden. De vloeren in de twee woningen waren mogelijk aangetast door vocht in de kruipruimte. Het was een van de problemen die aan het licht kwam bij een grote inspectie. Het vocht wordt veroorzaakt door de hoge stand van het grondwater.