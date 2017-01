Werkstraf voor man uit Oosterwolde voor neerslaan buurvrouw

Een 59-jarige man uit Oosterwolde heeft zijn buurvrouw knock-out geslagen. Daarom veroordeelde de politierechter de man woensdag tot een werkstraf van 40 uren.

De mishandeling vond vorig jaar plaats, in een snackbar. Daar kreeg de broer van de verdachte ruzie. Ook de verdachte bemoeide zich ermee. Toen de buurvrouw probeerde de betrokkenen te kalmeren, sloeg de Oosterwoldenaar haar meerdere keren in het gezicht. Daardoor viel ze. In het ziekenhuis bleek dat haar kaak gebroken was. Ook had ze een gekneusde enkel.