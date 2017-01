Prijs voor Sneker asielzoekerschool Master Amiko

Het team van asielzoekersschool Master Amiko heeft de zesde 'Odyssee Avontuurlijk Lerenprijs' gewonnen. Dat is een prijs van scholenkoepel Odyssee in Sneek en bestaat uit een trofee, oorkonde en een geldprijs van 500 euro. De onderscheiding is voor een initiatief dat het leren op een creatieve wijze stimuleert.