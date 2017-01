Wat vindt u van de politiek? Doe de enquete!

Op 15 maart zijn de verkiezing voor de Tweede Kamer en daarna komt er een nieuw kabinet. Het lijkt een spannende strijd te worden, waarbij de kiezer het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Omrop Fryslân is benieuwd naar uw mening over de politiek in Nederland. Heeft u zorgen over de toekomst of bent u boos op de politiek of juist niet? Is het zo dat u geen vertrouwen in de politici heeft en waardoor komt dat dan? Maar ook, wat is er in ons land goed geregeld en moet beslist zo blijven? Of wat moet er juist veranderen? De Omrop hoort het graag.