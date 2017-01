Zorgen over kapbeleid in Dokkum

Dokkumers maken zich zorgen over het kapbeleid van de gemeente Dongeradeel. De afgelopen jaren zijn in het Tolhuispark in de stad tientallen bomen gekapt. Niet altijd omdat ze ziek zijn en moesten worden verwijderd, maar ook omdat ze voor overlast zorgen.

Ook aan de andere kant van de stad, aan de Hantumerweg, worden bomen weggehaald. En dat roept vragen bij de Dokkumers. Voorzitter Henk Brouwer van wijkraad Jantje Zeepolder heeft het idee dat de bomen willekeurig worden gekapt.