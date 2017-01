Het is bijna zover, donderdag begint het evenement Faderpaard met als hoogtepunt de Friese hengstenkeuring op zaterdag in het WTC in Leeuwarden. Ook op de Egberdina Hoeve in Nijeveen loopt de spanning op. Susan Bouwman traint daar een aantal Friese paarden die meedoen aan het muzikale showprogramma Friesian Proms. Een show met spectaculaire acts met het Friese paard in de hoofdrol.

De voorstelling van Friesian Proms op vrijdag is uitverkocht. Voor donderdag zijn nog wel kaarten te krijgen.