Studenten op zoek naar verhalen achter de krimp

Wat was jullie motivatie om een programma over krimp te maken?

“Krimp is herkenbaar voor iedereen. Welke leeftijd of woonplaats dan ook, het is een probleem dat continue aan het groeien is." Krimp wordt eigenlijk altijd op een negatieve manier belicht, laat Hilda weten, en dat willen zij graag anders doen met dit programma. "Door dit programma is het ons gelukt om het onderwerp eens op een positieve manier te belichten. Het is van belang om te laten zien dat juist de leeglopende plaatsen in Fryslân ook genoeg te bieden hebben."

Hoe voelt dat nu jullie programma ook echt wordt uitgezonden op televisie?

Hilda: “Ik vind het zo tof, dit is wat ik altijd al graag wilde."De groep is dan ook erg trots op het eindresultaat, vertelt Femke. "Dit is zeker een grote beloning voor al het werk dat wij er metelkaar van hebben gehad. Om na een halfjaar hard werken alles uitgewerkt op tv te zien maakt mij heel trots op ons als groep."

Wat was de grootste verrassing over het onderwerp bij het maken van het programma?

Beide dames zijn verbaasd over de omvang van de krimp in Fryslân. "Natuurlijk wist ik dat krimp een probleem is maar dat er zoveel regio's mee te maken hebben, dat verwonderde mij wel. Dat er zoveel scholen en bedrijven moeten sluiten omdat mensen weggaan is toch wel een groter probleem dan ik dacht", aldus Femke.



En voor jullie persoonlijk: stad of platteland en waarom?

Femke: “Op dit moment woon ik in Groningen dus ik heb een kleine voorkeur voor de stad. Simpelweg omdat ik dan overal binnen een paar minuten ben. Wel ga ik nog vaak naar mijn ouders die wel in een klein dorp wonen en daar kan ik wel genieten van de ruimte en de rust." Zowel de stad als het platteland heeft wel wat, vindt Hilda, maar toch kiest ook zij voor de stad. "Ik heb in beide gebieden gewoond en ga toch voor de stad, maar dat komt misschien ook omdat dat meer past bij wat ik nu dagelijks doe en alles mooi dichtbij is."

Hebben jullie na het maken van dit programma een ander idee over krimp?

“Wij zijn de afgelopen tijd in contact gekomen met zoveel bijzondere mensen en projecten. Het was heel interessant om te zien dat deze hobby's en banen meestal een link met de regio hebben. Verder zijn er gelukkig veel mensen die zich inzetten voor het eigen dorp." Krimpgebieden zijn ondergewaardeerd en mensen vergeten vaak de mooie kanten, is de ervaring van Hilda. "Krimpgebieden worden negatief belicht. Maar juist deze gebieden zijn rijk aan andere zaken zoals een eigen taal, een hechte gemeenschapszin of de natuur."

‘Ik bliuw’ wordt iedere donderdag vanaf 18.45 uur elk uur uitgezonden op Omrop Fryslân. Meer informatie over de uitzendingen is hier te vinden.