Martin Ødegaard heeft vanmiddag gratis een fiets gekregen. Ødegaard is nog maar pas 18 jaar en heeft dus nog geen rijbewijs. De speler die net gehuurd is van Real Madrid heeft de fiets gekregen van Batavus. Daarmee speelt de fietsfabrikant goed in op de bekendheid van de Noor. Ødegaard heeft 2,1 miljoen volgers op Instagram en 274 duizend op Twitter.