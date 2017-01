Veerdam Holwerd dicht vanwege hoog water en harde wind

In Holwerd wordt woensdagavond tussen 20.00 en 23.00 uur de veerdam afgesloten in verband met het hoge water. Er staat een harde tot stormachtige wind uit het westen. Ook donderdagmorgen wordt de veerdam opnieuw afgesloten van 7.30 tot 10.30 uur. In de veerhaven van Holwerd worden technische adviseurs ingezet om extra toezicht te houden. Het afsluiten van de veerdam heeft consequenties voor de veerdienst naar Ameland.