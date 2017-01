GemeenteBelangen dringt aan op huizenbouw in Harkema

De bouw van nieuwe huizen aan de Nijebuorren in Harkema moet gauw beginnen. Het college van B&W moet daar toestemming voor geven aan de woningbouwstichting in Achtkarspelen. Dat stelt GemeenteBelangen in schriftelijke vragen aan het college. De partij was eerder deze week bij een open huis in het nieuwe appartementencomplex aan de De Dellen in Surhuisterveen. Daar was grote belangstelling voor. Toen bleek dat de woningbouwstichting graag snel wil bouwen in Harkema, maar dat ze wachten op toestemming van de gemeente.