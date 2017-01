Werkstraffen voor helen grafmonumenten

Twee mannen die in september 2014 bronzen onderdelen van grafmonumenten te koop hebben aangeboden aan een handelaar in oud ijzer, zijn door de politierechter veroordeeld tot werkstraffen. Beide mannen, 56 en 63 jaar oud, woonden destijds in Leeuwarden. Ze kwamen met 21 kilo aan brons van graven aanzetten bij een ijzerhandel aan de Einsteinweg in Leeuwarden. De handelaar vertrouwde de boel niet en waarschuwde de politie.