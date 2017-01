MCL meet met nieuw apparaat continu het hart van de patiënt

Alle operatiekamers van het ziekenhuis MCL in Leeuwarden hebben sinds kort een nieuw apparaat om continu te meten hoe het met het hart van de patiënt gaat. Volgens het MCL is dat bijzonder, want nog geen ander ziekenhuis op de wereld heeft dat apparaat op zo'n grote schaal ingevoerd. Het apparaat meet niet alleen de bloeddruk, maar ook de bloedstromen.