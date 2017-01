Het lobbyen naar Tesla lijkt succesvol

Via de website Topdutch.com proberen de drie noordelijke provincies reclame te maken en volgens Sander de Rouwe loopt dat nu al goed.

"Het werkt geweldig"

"We zien dat we met onze assertieve en slimme campagne in beeld zijn bij Tesla", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Online is te zien dat bij Silicon Valley in San Francisco nu al wordt gezocht op Fryslân, Groningen en Drenthe. Dus onze tweets en posts komen aan, het werkt geweldig. De boodschap komt aan. We hebben Tesla echt iets te bieden: goede infrastructuur, werknemers, ruimte en duurzame energie. Als het lukt om de fabriek binnen te halen, levert dat duizenden banen op. Dat heeft echt een grote impact."