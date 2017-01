Overstap van vmbo naar havo zal niet veel veranderen

Er zal niet veel veranderen wanneer scholen niet langer aanvullende eisen mogen stellen aan vmbo leerlingen die over willen stappen naar de havo. Scholen zullen zich vooral moeten richten op een goed advies en op een betere begeleiding op school. Dat is de verwachting van locatiedirecteur vmbo Wytze Algra van scholengemeenschap Liudger in Drachten, op het nieuwste plan van staatssecretaris Sander Dekker.