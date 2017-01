Smallingerland teleurgesteld over vaarweg

De gemeente Smallingerland is teleurgesteld over het besluit van de provincie om de vaarweg naar Drachten niet te verbeteren. De provincie steekt wel geld in het uitbaggeren en verbreden van het Van Harinxmakanaal naar Leeuwarden en de vaarweg richting Heerenveen. Dat zouden volgens de provincie de meest rendabele opties zijn. Verbeteren van de vaarweg naar Drachten zou te duur uitpakken.

Smallingerland dringt al 30 jaar aan op het verbeteren van de vaarweg. Volgens wethouder Ron van der Leck zal het nu veel arbeidsplaatsen kosten.