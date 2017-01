Stertil Kootstertille in de race voor 'beste werkgever'

Het bedrijf Stertil in Kootstertille is genomineerd voor de prijs van 'Best Presterende Werkgever' van het jaar 2016. De verkiezing is spannend voor het bedrijf, want deze week kan er worden gestemd. Bij Stertil worden onder andere hefbruggen voor zwaar verkeer gemaakt om in de garage bussen en vrachtauto's van de grond te tillen.

Het bedrijf is wereldwijd marktleider op dat gebied en heeft ook productielocaties in Amerika en China. Het hoofdkantoor staat in Kootstertille.