Koopmans Meel in Leeuwarden heeft een speciaal brood voor Samenloop voor Hoop ontwikkeld. Het bedrijf schenkt 25% van de meelverkoop aan de landelijke organisatie KWF. Het brood krijgt de naam KIEM, dat staat voor Koopmans Innovatie Expertise en Molenaarschap. Alle bakkers die een brood verkopen geven 50 cent aan Samenloop voor Hoop. In Fryslân is het brood te koop bij bakker Van den Berg. Die heeft acht winkels in de provincie.