Bourguignon neemt Care Autoschade in Leeuwarden over

Autodealer Bourguignon neemt de Leeuwarder vestiging van Care Autoschade over. Bourguignon was al voor 50 procent eigenaar, maar wordt dat vanaf 12 januari helemaal. Met de overname heeft het faillissement van het moederbedrijf van Care geen gevolgen voor de Leeuwarder vestiging. Het schadeherstelbedrijf gaat verder onder de naam Bourguignon Schadeherstel. Volgens het bedrijf blijven alle afspraken met verzekeraars hetzelfde. Bourguignon neemt ook Stokvis Autoschade in Leeuwarden over. Ook hier verandert niets voor de klanten.