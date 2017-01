Nieuwe audiotour voor bezoekers Fries Scheepvaart Museum

Het Fries Scheepvaart Museum biedt bezoekers een nieuwe audiotour aan. Bij de voorwerpen in het Sneker museum staan geen bordjes meer met een cijfercode, maar zendertjes. Door het apparaat daarbij te houden begint het verhaal dat bij het voorwerp hoort. De bezoeker kan door het museum dwalen en kiezen waar hij of zij meer informatie over wil horen. Elk verhaal staat op zichzelf dus de volgorde is niet belangrijk. Het nieuwe systeem kan ook worden gebruikt bij tijdelijke tentoonstellingen. De audiotour zit bij de entreeprijs in.