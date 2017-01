Drachtster moet voorkomen voor laster en vernieling

Een 54-jarige Drachtster wordt door justitie vervolgd voor laster en vernieling. De man wordt ervan verdacht dat hij tussen januari en september afgelopen jaar met e-mails, pamfletten, spandoeken en graffiti zijn onvrede heeft geuit over een uitspraak in een eerdere strafzaak. De onvrede van de man richtte zich met name op politiemensen. Ook zou hij een ruit van een gebouw aan het Raadhuisplein in Drachten vernield hebben. Hij moet zich op 15 maart voor de politierechter verantwoorden.