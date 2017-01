Bij schapenhouderij Flevo Stal Friesland in Oldetrijne is dinsdag een lammetjesvijfling geboren. Het gaat om drie rammen en twee ooien. Het is niet uniek dat vijf lammetjes tegelijkertijd worden geboren, maar het blijft wel bijzonder. Het komt een paar keer per jaar voor. Eerder die dag werd op het bedrijf ook een vierling geboren.

Bij de stal verwachten ze in totaal 400 lammetjes. Tot nu toe zijn 130 geboren.