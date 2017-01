Age Okkema zet hoog in op paardenkeuring in WTC

Paardenhouder Age Okkema uit Siegerswoude zet dit jaar hoog in op de paardenkeuring van volgende week zaterdag in het WTC in Leeuwarden. Okkema leverde de laatste twee jaar de kampioen met Johannes 484 en Tsjalle 454, dus veel beter kan het niet. Maar Okkema zou Okkema niet zijn om de lat nog hoger te leggen. Hij hoopt dat zijn paarden dit jaar kunnen strijden om de beide hoogste plekken van de keuring, kampioen en reservekampioen.