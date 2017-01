Eigenaar discotheken in Drachten in de clinch met gemeente

Van Bodegom heeft Feuen Champino na een faillissement overgenomen van de gebroeders Boxum. Als nieuwe eigenaar vroeg hij eind 2015 nieuwe vergunningen aan. Die werden geweigerd op basis van de wet BIBOB. Dit is een wet die de integriteit van degene die de vergunning aanvraagt toetst.

Belastingfraude

De oude eigenaren stonden als leidinggevenden aangegeven op de vergunningsvraag. En zij hadden eerder van de Belastingdienst een boete gekregen voor belastingfraude. De gemeente was bang dat de nieuwe exploitatievergunning zou worden gebruikt voor nieuwe strafbare feiten.

Terugtrekken

Begin vorig jaar vroeg Van Bodegom opnieuw de vergunning aan. Nu zonder de namen van de oud-eigenaren. De vergunning werd toen wel afgegeven, maar met voorwaarden. Eén daarvan was dat er geen samenwerking mocht zijn tussen de nieuwe en de oude eigenaren. Kortgeleden vroeg Van Bodegom ook voor zijn onderneming in Groningen een vergunning aan. Die werd door de gemeente Groningen inderdaad ook afgegeven. Terwijl de gebroeders Boxum op de aanvraag als werknemers stonden aangegeven. “'Dit kan worden gezien als een vorm van samenwerking of een vorm van een zakelijke/financiële band tussen hen. En dus een herleving van het samenwerkingsverband”, zo zegt de gemeente Smallingerland. De gemeente wilde de vergunning daarom weer intrekken.

Schade

De advocaat van Van Bodegom vindt het ‘van de zotte’ dat Smallingerland overal in Nederland wil voorkomen dat er een samenwerking is tussen Van Bodegom en de gebroeders Boxum. “Dit gaat veel te ver.” De sluiting van de discotheken heeft Van Bodegom veel geld gekost. Als de rechter het gemeentelijk besluit van Smallingerland terugdraait, dan is het voor de nieuwe uitbater mogelijk om de schade te verhalen op de gemeente.

De rechtbank doet in de aankomende zes weken uitspraak over deze zaak.