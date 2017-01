"Pieter en Margriet waren 50 jaar geleden trendsetters"

"Ik was nog maar een jongetje, maar weet de discussie nog wel. Vooral omdat haar zus Irene geen toestemming had gevraagd voor haar huwelijk. Toen werd Margriet na Beatrix de tweede in de rij voor de troonopvolging."

Dit is pas het derde gouden huwelijksjubileum van de Oranjes, zegt Bilker. Het bekendste is wel dat van Juliana en Bernhard. Die trouwden in 1937. "Mensen stierven destijds heel vroeg. Vooral in het Oranjehuis. We worden nu allemaal ouder."