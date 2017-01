Vaarwater bij Leeuwarden en Heerenveen wordt uitgebaggerd

Duur

Het Van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden en Harlingen en het vaarwater richting Drachten worden voorlopig niet aangepakt. Plannen hiervoor zijn te duur en alleen op lange termijn mogelijk rendabel.

Het opknappen van het vaarwater bij Leeuwarden en Heerenveen kost in totaal zo'n 15 miljoen euro. Daarvan is op dit moment 3,5 miljoen beschikbaar. Provinciale Staten praat op 29 maart over de plannen.