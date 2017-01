VIDEO: Hessel en Tess oefenen voor concert in Ziggo Dome

Het wordt steeds spannender voor Hessel en Tess. Hun concert in de Ziggo Dome in Amsterdam staat nu toch echt voor de deur. Op 4 februari is het zover. Deze weken wordt in de studio bij Hessel zijn café op Terschelling druk geoefend met de muzikanten en de achtergrondzangers. En dat zijn niet de minsten: Jody Pijper is één van de drie. Op maandag 6 februari een verslag van het concert van Hessel en Tess in de Ziggo Dome.