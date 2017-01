Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren stelt een gebaksstop in voor zichzelf. De gemeente is zo groot dat hij bij veel mensen en instellingen op bezoek gaat, en de afstanden zijn te groot om dat met de fiets te doen. Hij ondervindt nu de gevolgen van teveel eten en te weinig beweging, zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak dinsdagmiddag. Dus grijpt hij in.

Veenstra heeft ook bekendgemaakt wie de prijs voor de beste Oud- en Nieuwviering krijgt. Dat is Oudemirdum geworden.