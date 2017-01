De actie van noordelijke PvdA'ers voor een ruimere toepassing van het kinderpardon in het verkiezingsprogramma van de partij te krijgen, is gelukt. De oproep om het 'rode hart' te laten zien, is gehoord, zegt Remco van Maurik, fractievoorzitter in de Staten van de PvdA en een van de initiatiefnemers. Er komt een amendement dat zaterdag op het congres wordt behandeld. Daar staat in dat het kinderpardon 'ruimhartig' wordt toegepast. Het gaat dan om kinderen die hier al langer wonen en geworteld zijn.