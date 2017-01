Internationale zoektocht naar dader schietpartij Thialf

Het zou gaan om een geschil van een paar jaar geleden, waarbij Clafis het bedrijf van de verdachte zou overnemen. Dit ketste echter af, waarna het bedrijf van de verdachte failliet ging.

Naam en foto

Hoewel bekend is wie de dader is, wil de politie nog geen foto en naam verspreiden. Dat zou op dit moment nog een te zwaar opsporingsmiddel zijn. Mogelijk wordt dit later wel gedaan.

Bert Jonker zit samen met zijn gezin op een veilig adres. Volgens de politie is hij nog erg van slag door de schietpartij.