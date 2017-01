Wetterskip Fryslân is weer begonnen met de jaarlijkse inspectie van dijken en kaden in Fryslân. Medewerkers gaan met een tablet op pad om met een digitale kaart erop de ruim drieduizend kilometer aan kaden te controleren op veiligheid.

De mensen van het waterschap bekijken ook of bewoners en andere grondeigenaren de zaak wel goed onderhouden, of er vuil ligt en of bijvoorbeeld het gras van goede kwaliteit is.