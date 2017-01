Symposium over Alma-Tadema in Fries Museum

In het Fries Museum in Leeuwarden is volgende week een symposium over de Friese schilder Alma-Tadema. Over hem is op dit moment een grote tentoonstelling te zien in het museum. Op het symposium praten deskundigen over Alma-Tadema als schilder, archeoloog en historicus. De New Yorker Peter Trippi opent het congres. Hij is expert op het gebied van 9de-eeuwse schilderkunst.