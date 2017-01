"Zinédine Zidane kent Heerenveen en wenst mij succes"

Martin Odegaard wil zich bij SC Heerenveen verder ontwikkelen als voetballer. Dinsdag tekende de Noorse middenvelder een contract in het Abe Lenstra Stadion, waar hij de komende anderhalf jaar zal spelen. Hij wordt gehuurd van Real Madrid. "Dit is een goede kans voor mij om in een eerste elftal te spelen. Het is lastig om als jonge voetballer in Madrid voor het eerste te spelen. Hier kan ik mij ontwikkelen", vertelt de 18-jarige Odegaard, die het liefst als aanvallende middenvelder speelt.