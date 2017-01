Goed begin Noppert en Veenstra in Frimley Green

Richard Veenstra

Ook Richard Veenstra is door naar de laatste zestien van het Lakeside World Darts Championship. Hij won met 3-1 in sets van de Schot Ross Montgomery. Veenstra was in vorm en pakte met prachtige finishes van 144, 127 en 120 de winst. Veenstra woon in Ossenzijl, net over de grens in Overijssel, maar speelt in Heerenveen en is aangesloten bij de Friese bond.

In de tweede ronde komen Danny Noppert en Richard Veenstra tegen elkaar uit. Wanneer die wedstrijd wordt gespeeld is nog niet bekend.