Attractiepark Duinen Zathe krijgt nieuwe achtbaan

Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha heeft er een nieuwe achtbaan bij. Maandag is met de opbouw van de London City Coaster begonnen. Eigenaar Herman Jasper hoopt dat ze nog dinsdag testritjes kunnen maken. De groen-paarse London City Coaster heeft jarenlang in London gestaan, daarna is hij met kermisexploitant Buwalda door Europa gegaan. In april gaat het park weer open kunnen mensen voor het eerst een ritje maken.