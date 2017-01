Boek over Syrische vluchteling Lilan gepresenteerd

Het nieuwste boek van kinderboekenschrijfster Hanneke de Jong is dinsdagochtend in Heerenveen gepresenteerd aan de hoofdpersoon zelf. Het heet 'Wês net bang' en is overhandigde aan vluchteling Lilan uit Syrië, de hoofdpersoon. Via social media kwamen ze in contact met elkaar en ze hebben ondertussen een goede band.

Bij de presentatie vertelde de kinderboekenschrijfster het goede nieuws dat ze net gehoord had. De vader en moeder van Lilan mogen overkomen uit Turkije. Ze hebben toestemming van de ambassade.