De politie in Leeuwarden zoekt getuigen van een autobrand, maandagnacht in de Robinsonstrat. Het raam van de auto was ingeslagen, waarna een brandend voorwerp naar binnen is gegooid. De auto werd daardoor volledig vernield.

Het is al de derde nacht op rij dat er in Leeuwarden een auto in brand wordt gestoken. Zondagnacht ging een auto in vlammen op in de Emanuel Murandstraat en zaterdagnacht brandde een auto uit op de Amelandsedwinger.