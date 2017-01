In de omgeving van Oosterwolde en Ureterp is sinds dinsdagochtend vroeg een grote storing in de waterleiding. Mensen hebben geen water of een lage druk op de leiding. De oorzaak is een spontane breuk in de leiding. Monteurs hebben de plaats van de breuk rond 9 uur gevonden en zijn bezig om de storing te verhelpen.

De verwachting is dat de meeste huishoudens om half 11 weer water hebben.