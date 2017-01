Crone: "Te scherp praten werkt polarisatie in de hand"

Crone vond het wel nodig om - ook in navolging van sommige collega-burgemeesters - het thema aan te snijden in zijn nieuwjaarstoespraak. Crone wees verder ook op het probleemloos verloop van de noodopvang van zeshonderd asielzoekers bij het WTC. Dat Leeuwarden nu geen asielzoekers meer opvangt komt omdat er momenteel een overcapaciteit is bij de azc's.

In zijn toespraak had Crone verder ook aandacht voor fleurigere zaken. Volgens hem beginnen de horeca en middenstand in Leeuwarden nu al duidelijk te voelen dat de Culturele Hoofdstad eraan komt. Verschillende ondernemers hebben de burgemeester verteld dat ze vanwege de aanhoudende drukte extra mensen hebben aangenomen. "De expositie Alma Tadema is nog maar een voorproefje van wat er volgend jaar op ons afkomt." En pas erop, meer dan 80 procent van de bezoekers komt van buiten Fryslân. De expositie over kunstenaar Alma Tadema in het Fries Museum trok tot nu toe veel eerder dan verwacht al meer dan 100.000 bezoekers. In de aanloop naar 2018 gebeurt er ook al veel in Leeuwarden, zegt de burgemeester. Hij verwees daarbij onder andere naar de opvoering van De Passion in Leeuwarden in april.